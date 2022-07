Spór w Sądzie Najwyższym. Sędzia zlikwidowanej izby: Zwracam się do pana o złożenie rezygnacji

Jarosław Duś ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma trafić do Izby Karnej, jednak stawia przy tym swój warunek. Z ustaleń Onetu wynika, że Duś chce, aby prezes Izby Karnej sędzia Michał Laskowski podał się do dymisji. Jednym z powodów ma być krytyczny stosunek Laskowskiego do zmian, jakie rządzący wprowadzają w sądownictwie.