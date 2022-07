Morawiecki upamiętnił swojego ojca. „Odkąd pamiętam, był eksperymentatorem”

Premier zwrócił uwagę, że „młodzi ludzie będą mogli tutaj spotykać się, będą mogli rozwijać swoje skrzydła przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności” – Łatwiej jest rozwinąć te skrzydła gdzieś w wielkim ośrodku, gdzie te myśli ludzkie się ze sobą zderzają – dodał Mateusz Morawiecki.

– Trudniej jest tworzyć odpowiednie warunki, aby Polska była taką równych szans, gdzie tutaj, 40-50 km od centrum Krakowa, w gminie Trzciana. Chciałem serdecznie podziękować za taką inicjatywę panu wójtowi, posłom PiS, którzy tutaj są wraz z nami dzisiaj i wszystkim mieszkańcom, bo wiem, że dzięki waszej woli, uporowi, ta inicjatywa, która może inspirować innych, powstała – mówił szef polskiego rządu podczas w otwarcia gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie.

„Do biznesu nie zawsze potrzebne są pieniądze”

Mateusz Morawiecki zwrócił również uwagę, że do prowadzenia biznesu nie zawsze są potrzebne pieniądze. Jak podkreślił – najważniejsze są pomysły i ludzie. – Takie miejsca, jak to tutaj, wierzę, że będzie rozsadnikiem pomysłów dla wspaniałych ludzi, którzy potem te pomysły zaniosą te pomysły gdzieś w przyszłość, gdzieś w Polskę, do różnych sektorów gospodarki i będziemy z nich wszyscy dumni – podkreślił.

„Mój ojciec nie bał się eksperymentów”

Szef rządu wyraził wdzięczność za to, że w Trzcianie powstał inkubator imienia jego ojca. – Bardzo serdecznie dziękuję, że ktoś pomyślał, aby nadać temu inkubatorowi imię Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej. Mój ojciec rzeczywiście, odkąd pamiętam, był eksperymentatorem, nie bał się żadnych eksperymentów, był fizykiem teoretycznym – podkreślił.

– Gdyby mój ojciec urodził się gminie Trzciana 20 lat temu, to byłby jednym z pierwszych użytkowników tego inkubatora przedsiębiorczości w waszej wspaniałej gminie. Życzę wszystkim, żeby stąd wychodziły myśli i ludzie i żeby ludzie tutaj wracali – dodał.

