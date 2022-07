Nieoczekiwany wynik wyborów w Miastku na Pomorzu. Kiempa nie została jednak burmistrzem

Na początku kwietnia, w miejscowości Miastko w województwie pomorskim przeprowadzono referendum ws. odwołania ze stanowiska burmistrz Doroty Karaśkiewicz. Inicjatorzy referendum zarzucili jej m.in. brak realizacji obietnic wyborczych czy złe zarządzanie środkami publicznymi.

Wynik referendum w Miastku był jednoznaczny

Jednak jak donosił portal „Zawsze Pomorze”, czarę goryczy przelało odwołanie ze stanowiska Renaty Kiempy, prezes miasteckiego szpitala. Zdaniem wielu mieszkańców, decyzja ta była niezasadna, a prezes była zasłużona dla rozwoju placówki.

Wyniki referendum, w którym wzięło udział ok. 33 proc. uprawnionych, był jednoznaczny. Na ponad 4,8 tys. oddanych głosów, ponad 4,6 tys. było za odwołaniem burmistrz.

Kiempa została wyznaczona na komisarza

Zgodnie z przepisami, wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyznaczył na miejsce Karaśkiewicz komisarza, który miał tymczasowo zasiadać w fotelu burmistrza Miastka do przedterminowych wyborów. Co ciekawe, na tę funkcję została wyznaczona wspomniana wcześniej prezes szpitala.

Termin wyborów został wyznaczony na 3 lipca. Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, tj. żaden z pięciu kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów. Druga tura – do której przeszła Kiempa oraz miejski radny i przedsiębiorca w branży finansowej Witold Zajst – odbyła się w ubiegłą niedzielę, 17 lipca.

Różnica między kandydatami wyniosła ok. 200 głosów

Jak twierdzi portal „Natemat.pl”, Kiempa była faworytką w dogrywce o fotel burmistrza. Choć startowała jako kandydat niezależny, miała bowiem cieszyć się poparciem pomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Różnica pomiędzy kandydatami wyniosła zaledwie ok. 200 głosów. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Zajsta. Na miasteckiego radnego oddano 2249 głosów – czyli ok. 53 proc. – zaś na Kiempę 2007 głosów.

„Dziękuję pięknie za zaufanie”

Frekwencja drugiej tury przedterminowych wyborów wyniosła ok. 29 proc. Warto zwrócić uwagę, że to nieco mniej niż w przypadku kwietniowego referendum.

– Dziękuję pięknie za zaufanie. Dzisiaj wspólnie zaczynamy nową pracę nad naszym dalszym rozwojem. Wspólnie będziemy analizować problemy, które w naszej gminie są. To trudny czas dla Miastka, ale wierzę w to, że ten trud da się przezwyciężyć. Do pracy, aby uspokoić nastroje i rozwiązywać problemy – powiedział burmistrz-elekt w nagraniu, które zamieścił na Facebooku.

facebook

„Burmistrzem zostanie Witold Zajst, któremu gratuluję”

Kiempa również skomentowała wynik wyborów w mediach społecznościowych. Pogratulowała swojemu rywalowi zwycięstwa.

„Dziękuję za każdy głos, dziękuję wszystkim za udział w wyborach. Dziś zdecydowaliście Państwo, że nowym burmistrzem zostanie Witold Zajst, któremu gratuluję wyboru. Mieszkańcom gminy Miastko życzę zaś wszystkiego najlepszego. Wszystkim Państwu, których spotkałam na swojej kampanijnej drodze, serdecznie dziękuję za słowa wsparcia, za wszystkie gesty przyjaźni. Cieszę się, że mogłam poznać tyle nowych osób” – napisała Kiempa na Facebooku.

facebookCzytaj też:

Kolejny przypływ szczerości Ryszarda Terleckiego. Wskazał dobry ruch dla Donalda Tuska