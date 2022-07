Upały dotarły do Polski. Alerty najwyższego stopnia w kilku województwach

Upały nie dają wytchnienia mieszkańcom zachodniej i południowej Europy. Fala upałów także w Polsce staje się faktem. Początkowo na zachodzie, a w następnie także w południowych regionach i w centrum kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Pierwszym upalnym dniem, przynajmniej na terenie części kraju, będzie wtorek. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce tego dnia prognozujemy, że temperatura dojdzie maksymalnie do 32-33 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach będzie poniżej 30 stopni, z 27-29 kreskami na termometrach na południu i w centrum oraz 23-26℃ na wschodzie. Wypoczywający nad morzem powinni oczekiwać od 26 do 28℃.

Zachmurzenie we wtorek będzie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu pojawi się więcej chmur ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr będzie zachodni i południowo- zachodni, słaby i umiarkowany.

W środę słońce i upał

Najwyższe wartości na termometrach, przekraczające miejscami 35 stopni, spodziewane są w środę na Dolnym Śląsku. Tam temperatura maksymalna w cieniu może dojść nawet do 36℃. Tego dnia upały ogarną także większy obszar kraju. W Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim będą 32-33℃. podobnie na południu. W centrum termometry wskażą 29-30℃. a na północnym wschodzie będzie 24-27℃.

Upalnej pogodzie w środę będzie towarzyszyła słoneczna aura. Jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane kłębiaste. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie.

Czwartek z burzami. Gdzie zagrzmi?

W czwartek podsunie się w stronę Polski chłodny front atmosferyczny, pchany przez chłodniejsze masy powietrza, stąd możliwe są burze. Wyładowań atmosferycznych, którym może towarzyszyć grad, w czwartek należy spodziewać się na zachodzie. Tam też pojawią się przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na wschodzie będzie słonecznie, a w pozostałych regionach czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie wiać z kierunków zmieniających się, słabo i umiarkowanie, a podczas burz silnie, w porywach osiągając prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Upalna pogoda w Polsce. Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla zachodniej części kraju. Alerty 2. i 3. stopnia będą obowiązywać od wtorku 19 lipca do czwartku 21 lipca. Najgoręcej będzie w woj. wielkopolskim, lubuskim, w południowej części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, a także w części woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

W tym czasie spodziewana jest temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30°C do 34°C, w środę od 33°C do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19°C do 22°C.