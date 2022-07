Napad przed bankiem w Warszawie. Trwa obława

O sprawie pisze RMF FM. Do zdarzenia doszło około godziny 10:15, przed bankiem na warszawskim Mokotowie, w okolicach skrzyżowania ulic Wołoskiej z Domaniewską. Z banku wychodził mężczyzna z torbą. Wtedy podbiegło do niego kilku napastników w kominiarkach, którzy zdołali wyrwać mu torbę. Następnie mieli wsiąść do czarnego SUV-a i odjechać.

Zdaniem świadków w trakcie szamotaniny padły strzały. Reporter TVN Warszawa relacjonuje, że zostały one oddane w kierunku uciekających. – Na miejscu jest karetka pogotowia. Jedna osoba jest prawdopodobnie poszkodowana. Jest opatrywana – przekazał.

Napad w Warszawie. Samochód sprawców znaleziony w okolicy

Świadek napadu przekazał portalowi, że napastnicy „uciekli czarnym SUV-em z przestrzelonymi oponami. Ochroniarz postrzelił też jednego z bandytów. Wszystko trwało dwie minuty”. Jak informuje TVN Warszawa, policja odnalazła czarnego SUV-a przy ulicy Wilanowskiej. Widać na nim ślady kul.

Funkcjonariusze przesłuchują świadków, by ustalić okoliczności zdarzenia. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawców napadu.