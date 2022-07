Niemal połowa posłów Konfederacji bez immunitetów? Tylko Brauna policja chce ukarać aż 10 razy

Na wtorkowym posiedzeniu Komisja praw Poselskich i Immunitetowych rozpatruje wnioski Komendanta Głównego Policji. Chodzi o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Brauna. Łącznie jest to 10 wniosków, z których pierwszy datowany jest na 4 maja 2021 roku i dotyczy czynu popełnionego 4 marca 2021 roku, a ostatni na 13 grudnia 2021 i dotyczy czynu popełnionego 2 października 2021 roku.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, problemy mogą mieć też pozostali posłowie Konfederacji. Policja chce bowiem trzy razy ukarać Jakuba Kuleszę, a Konrad Berkowicz, Robert Winnicki i Krzysztof Bosak mają odpowiedzieć za jedno wykroczenie. Policja nie ujawnia jednak, o jakie konkretnie czyny chodzi.

„Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania i podejmowanych czynności wobec konkretnych osób, zwłaszcza jeżeli dotyczą parlamentarzystów, nie komentujemy tych spraw – aby z jednej strony uszanować prawo do prywatności osób, których sprawy dotyczą, a z drugiej nie dawać żadnych podstaw do twierdzenia, że za pośrednictwem mediów policja próbuje wpłynąć na organy właściwe do podejmowania decyzji” – wyjaśniło gazecie biuro prasowe Komendy Głównej.

– Z informacji, które otrzymałem, wynika, że w większości są to sprawy dotyczące nienoszenia maseczek – powiedział jednak Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Czytaj też:

Grzegorz Braun zaprezentował skandaliczną inicjatywę, w sieci wrze. „Świadomie działa przeciwko naszemu bezpieczeństwu”