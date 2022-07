Granica polsko-białoruska. Grupa z Konga przedarła się przez rozlewiska

19 lipca na terytorium polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 13 cudzoziemców. Byli to obywatele Konga i Turcji. W tym grupa 10 osób obywateli Konga przeszła nielegalnie na stronę polski przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa – przekazała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie.

Jak zaznaczono, trzech tureckich obywateli zatrzymano na odcinku Placówki Straży Granicznej w Krynkach.

Dzień wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi dziewięciu cudzoziemców. Byli to obywatele Kamerunu, Sri Lanki oraz Turcji. SG podkreśliło, że migranci na terytorium wschodniego sąsiada naszego kraju dostali się z Rosji, a dalej pod granicę z Polską dotarli dzięki wsparciu ze strony białoruskich służb.

We wtorek z Ukrainy do Polski wjechało 21,7 tys. osób, natomiast z Polski na Ukrainę wyjechało 22,1 tys. osób. Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przyjechało 4,897 mln osób, a wyjechało do tego kraju 2,979 mln osób – poinformowała Straż Graniczna.

Granica polsko-białoruska. Niespokojny weekend Podlaskiego Oddziału SG

Przez trzy weekendowe dni funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG odnotowali łącznie 90 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Cudzoziemcy, którzy w trakcie niedzieli, soboty i piątku usiłowali pokonać granicę Polski i Białorusi wbrew przepisom pochodzili z Indii, Jemenu, Nigerii, Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Syrii, Kongo, Iraku, Kamerunu, Egiptu, Turkmenistanu, Pakistanu, Mali i Turcji.

W weekend zatrzymano również kuriera przewożącego nielegalnych migrantów. Od początku lipca 2022 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej udaremnił 411 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Dla porównania w całym czerwcu SG odnotowała 596 prób niezgodnego z prawem przekroczenia granicy Polski i Białorusi.

