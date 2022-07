Kutno. Ukradli sportowego SUV-a. 13-letni kierujący miał na rękach skarpetki

Do zdarzenia doszło 18 lipca 2022 roku około godz. 22.45. Wówczas do dyżurnego kutnowskiej komendy zadzwonił mężczyzna i poinformował, że jego żona przez okno widziała jak młodzi ludzie kradną jego samochód marki Cupra Formentor o wartości około 160 tysięcy złotych - poinformowała policja.

Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że tego dnia zgubił kluczyk. Pojazd posiada system GPS, więc pokrzywdzony od razu rozpoczął namierzanie swojego samochodu powiadamiając policjantów o jego aktualnej lokalizacji.

13-latek prowadził auto. Na rękach miał skarpetki

Dyżurny policji wysłał patrole we wskazany rejon. Funkcjonariusze w miejscowości Grodno zauważyli skradziony pojazd i zatrzymali go do kontroli. Za kierowcą pojazdu siedział 13-letni chłopak, który na rękach miał założone skarpetki - podała policja w Kutnie.

Pasażerami pojazdu byli również nieletni w wieku od 13 do 16 lat. Podczas przeszukania w kieszeni jednego z pasażerów odnaleziono kluczyk od samochodu. Pojazd powrócił do właściciela, a nastoletni złodzieje zostali osadzeni w Policyjnej Izbie Dziecka. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

