Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Nie przegap terminów

Osoby, które nie zostały przyjęte do wybranych szkół ponadpodstawowych podczas 1. naboru, mają możliwość przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie mogą ponownie aplikować do preferowanego liceum, technikum czy szkoły branżowej 1. stopnia. Terminy składania wniosków zależą jednak od województwa, w jakim znajduje się dana placówka.

Rekrutacja uzupełniająca – harmonogram 2022

Ponowny nabór do szkół średnich dla niektórych regionów rozpocznie się już w tym tygodniu. Tegoroczni ósmoklasiści mają tylko kilka dni na złożenie wniosków w odpowiednim przedziale czasowym, dlatego powinni zwrócić uwagę na poniższy harmonogram. Rekrutacja uzupełniająca w poszczególnych województwach wygląda w następujący sposób:

łódzkie: 25-28 lipca (do 12:00),

kujawsko-pomorskie: 25 lipca – 1 sierpnia (do 15:00),

zachodniopomorskie: 25 lipca – 1 sierpnia,

warmińsko-mazurskie: 26 lipca – 5 sierpnia,

małopolskie: 27 lipca – 3 sierpnia,

lubelskie: 29 lipca – 3 sierpnia,

mazowieckie: 1-3 sierpnia (do 15:00),

śląskie: 1-3 sierpnia (do 15:00),

świętokrzyskie: 2-4 sierpnia (do 15:00),

dolnośląskie: 2-4 sierpnia (do 15:00),

opolskie: 2-4 sierpnia,

podlaskie: 2-4 sierpnia (do 15:00),

lubuskie: 2-5 sierpnia (do 15:00),

podkarpackie: 2-5 sierpnia,

pomorskie: 2-5 sierpnia,

wielkopolskie: 3-5 sierpnia (do 15:00).

Warto podkreślić, że niektóre województwa wprowadziły inne terminy dla ósmoklasistów, którzy zdają dodatkowe egzaminy, próbując się dostać np. do klas sportowych, artystycznych czy dwujęzycznych. Oto harmonogram, jaki obowiązuje dla takich uczniów:

woj. kujawsko-pomorskie: 25-26 lipca,

woj. zachodniopomorskie: 25-26 lipca,

woj. warmińsko-mazurskie: 26-29 lipca,

woj. małopolskie: 27-28 lipca.

Dokładne daty egzaminów zależą od dyrektorów szkół ponadpodstawowych i powinny zostać opublikowane na ich stronach internetowych.

Rekrutacja uzupełniająca – jak złożyć wniosek na 2. nabór?

Rekrutacja uzupełniająca wygląda w taki sam sposób, co zasadnicza. W zależności od tego, jaki system obowiązuje w danej gminie, należy złożyć wniosek w trybie online albo wypełnić wzór, który znajduje się na stronie szkoły i osobiście go dostarczyć lub przesłać do każdego z miejsc, jakie wymieniono na liście preferencji. Warunkiem są tutaj wolne miejsca w wybranej placówce – informacja na ten temat znajduje się w obsługiwanym systemie elektronicznym do rekrutacji, stronie kuratorium, szkoły czy jednostce samorządu terytorialnego.