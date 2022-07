Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO. Jednogłośna decyzja Senatu

W środowym głosowaniu Senat decydował ws. ustaw o ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO oraz o ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO. Wszyscy senatorowie byli „za”. Teraz ustawy trafią do prezydenta.

7 lipca Sejm przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji oraz drugą dot. Finlandii. Nad projektem dotyczącym akcesji Szwecji głosowało 442 posłów i wszyscy byli za przyjęciem ustawy. W przypadku Finlandii – głosowało 442 polityków: Robert Winnicki był przeciw, Grzegorz Braun się wstrzymał, pozostali posłowie byli za. Wkrótce okazało się, że poseł Konfederacji Robert Winnicki pomylił się podczas głosowania, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co ciekawe, Grzegorz Braun nie wziął udziału w głosowaniu ws. akcesji Szwecji. Przełomowa decyzja na szczycie NATO Pod koniec czerwca podczas szczytu NATO zapadła przełomowa decyzja. Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że zgodnie z procedurami oba państwa otrzymają najpierw status państw zaproszonych. Potem będzie on musiał zostać zweryfikowany przez wszystkie kraje wchodzące w skład sojuszu.