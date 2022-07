Wypadek na Mazurach. Skuter wpłynął na ludzi wypoczywających na plaży

Do groźnego wypadku doszło na Mazurach. Około godz. 14 w miejscowości Nowe Guty nad jeziorem Śniardwy mężczyzna pływający na skuterze wodnym spadł z pojazdu. Rozpędzony i pozbawiony kierowcy skuter wpłynął na plażę, gdzie odpoczywali ludzie.

Mazury. Wypadek w Nowych Gutach nad jeziorem Śniardwy

Ranna została jedna osoba, która potrzebowała pomocy medycznej. Jej obrażenia nie były jednak zbyt poważne. Portal radio5.com.pl podało, że kierowca pojazdu początkowo zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez plażowiczów i przekazany policjantom. Trwają czynności z udziałem mężczyzny. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że kierowca skutera był trzeźwy. Dokładne przyczyny i okoliczności wydarzenia są wyjaśniane.

Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. „Nie pozwólmy na to, aby beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo” – podkreślają funkcjonariusze.

Odpoczynek nad wodą. Policja apeluje o zdrowy rozsądek

Na skuter lub inny sprzęt służący do rekreacji o mocy silnika do 10 kW nie potrzeba uprawnień do pływania, czy dokumentów rejestracyjnych. Niezbędna jest jednak podstawowa wiedza w zakresie przepisów żeglugowych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych.

Z kolei jednostki pływające o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5 metrów wymagają posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

