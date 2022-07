Chaos podczas rekrutacji na Uniwersytet Gdański. Kilkaset osób wprowadzono w błąd

Początek wakacji to dla wielu osób jeden z bardziej stresujących okresów w życiu. Mowa o absolwentach szkół średnich, którzy rekrutują się na studia.

Ledwo co zakończył się stres związany z oczekiwaniem na wyniki matur, a już trzeba się martwić o miejsce na wymarzonym kierunku studiów.

Błąd systemu teleinformatycznego

Niestety, ok. 400 osób biorących udział w tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Gdański przeszło dodatkowo ogromny zawód. Najpierw otrzymało bowiem informację o zakwalifikowaniu się na listę przyjętych – co miało miejsce w ubiegły poniedziałek, 18 lipca – a niebawem okazało się, że to pomyłka.

Jako to możliwe, że osoby niemające wystarczającej liczby punktów otrzymały wiadomości o pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji? Jak wyjaśnia Magdalena Nieczuja, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, zawinił system teleinformatyczny. Rzecznik podkreśla, że był on wielokrotnie sprawdzany, a wyniki testu wypadły pomyślnie.

Których kierunków na UG dotyczy ten problem?

Błędna informacja o dostaniu się na listę dotyczyła kandydatów, ubiegających się przyjęcie na kierunki studiów: akwakultura – biznes i technologia, historia sztuki, modelowanie matematyczne i analiza danych, gospodarka przestrzenna, pedagogika specjalna, geografia, geologia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, hydrografia morska oraz oceanografia.

Jak duża jest skala problemu? Wystarczy posłużyć się pewnym porównaniem. W ubiegłym roku, w ubiegłorocznej rekrutacji na największą uczelnię w Trójmieście wzięło udział prawie 24 tys. osób. Władze uczelni przewidują, że tegoroczna liczba będzie zbliżona.

Uczelnia przeprasza i proponuje rekompensatę

Proces powiadamiania kandydatów o zaistniałej sytuacji wciąż trwa. Władze uczelni wyraziły ubolewanie, a w ramach przeprosin proponują rozczarowanym następującą alternatywę: zwrot opłaty rekrutacyjnej albo przeniesienie jej na inny kierunek.

Wciąż można składać aplikacje na m.in. bezpieczeństwo narodowe, dyplomację, filologią klasyczną, etnofilologię kaszubską czy politologię. Ostateczne listy przyjętych na studia na Uniwersytecie Gdańskim zostaną ogłoszone w najbliższy piątek, 22 lipca.

Więcej szczegółów należy szukać bezpośrednio na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj też:

Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Nie przegap terminów