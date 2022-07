„Gott mit uns”. Skandaliczna okładka „Gazety Polskiej”. Szef PO zapowiada pozew

Do kiosków trafił najnowszy numer „Gazety Polskiej”. Uwagę komentatorów przykuła okłada tygodnika wydawanego przez Tomasza Sakiewicza wywołała falę kontrowersji. Jej głównym bohaterem został Donald Tusk, którego wizerunek ma przypominać Adolfa Hitlera. Szef PO ma zaciśniętą pięść, a cień pod nosem polityka został ułożony w taki sposób, aby przypominał charakterystyczny wąsik niemieckiego dyktatora.

Pod fotografią byłego premiera pojawił się napis „Gott mit uns” („Bóg jest z nami” - red.). Hasło to wywodzi się z Królestwa Prus, jednak przez wiele lat było wykorzystywane przez niemiecką armię. Pojawiło się także na pasach żołnierzy Wehrmachtu.

Tusk jak Hitler na okładce „Gazety Polskiej”

Okładka zapowiada tekst autorstwa Piotra Lisiewicza. „Słowa Donalda Tuska: »Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS«, to odpowiednik pruskiego »Gott mit uns«, obecnego na klamrach niemieckich pasów. Padły, gdy polski rząd wspiera Ukrainę w walce pod innym starym hasłem: »W imię Boga za naszą i waszą wolność«” - mogą przeczytać czytelnicy czasopisma.

„Patriarcha Cyryl i Tusk głoszą, że najwyższe dobro nie jest po stronie tych, co niosą sztandar wolności, ale po stronie tyranii. W wykonaniu Tuska to ma być uderzenie w źródła tego, co w czasie tej wojny obudziło w Polakach dobro, które zachwyciło świat i popsuło rachuby Moskwy” - dodał dziennikarz „Gazety Polskiej”.

Donald Tusk zapowiada pozew

Okładka tygodnika wywołała falę krytycznych komentarzy. „Tusk jak Zełenski, też nazista. I też złoi im tyłek” - ocenił polityk PO Radosław Sikorski. „W słowniku ludzi przyzwoitych nie ma słów, które mogłyby określić działalność Tomasza Sakiewicza i jego bandy” - stwierdził dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz.

„Chciałbym, żeby w przyszłości autorzy takich treści odpowiedzieli za to karnie. Granie na niemieckiej nucie z Fur Deutschland i dorabianie gęby hitlerowca przeciwnikowi politycznemu — to wszystko akceptuje, sponsoruje, a wręcz inspiruje władza” - dodał Rafał Miżejewski z Radia Zet.

Na publikację tygodnika zareagował także Donald Tusk. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że przewodniczący PO będzie dochodził zadośćuczynienia w sądzie. – Prawnicy kończą prace nad pozwem cywilnym – przekazali współpracownicy byłego premiera.

