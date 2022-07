Bartłomiej Sienkiewicz: Mamy w polskim parlamencie partię „Rosja”

We wtorek 19 lipca sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych zajęła się dziesięcioma wnioskami w sprawie posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Dotyczyły one wielokrotnych odmów dostosowania się do zasad wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Poseł nie chciał zakładać maseczki w miejscach publicznych. Jeden z wniosków dotyczył też naruszenia zasad ruchu drogowego, czyli złamania zakazu jazdy w obu kierunku podczas zgromadzenia publicznego w Warszawie w październiku 2021 r. O uchylenie immunitetu Braunowi wnioskował Komendant Główny Policji.

Obradom komisji przewodniczył Kazimierz Smoliński. Parlamentarzysta PiS po tajnym głosowaniu poinformował obecnego na posiedzeniu Grzegorza Brauna o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków Komendanta Głównego Policji o pozbawienie go immunitetu. Zgodę na pociągniecie posła do odpowiedzialności karnej podejmą parlamentarzyści.

O sprawę Brauna poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz został zapytany w Polsat News.

Sienkiewicz: Konfederacja zachowuje się jak ruska piąta kolumna

– Prawdę mówiąc kłopot jest inny. Znaczy kłopot jest taki, że mamy partię Rosja w polskim parlamencie. Ponieważ Konfederacja pod wodzą pana Brauna zachowuje się po prostu jak ruska piąta kolumna, siedząc w ławach poselskich obok innych posłów. Każde działanie prawne wymierzone przeciwko tego typu postaciom w polskiej polityce uważam za dobre – powiedział.

Sienkiewicz był też pytany o wysokie ceny benzyny w Polsce. Wskazał na szefa PKN Orlen Daniela Obajtka. Stwierdził, że "są tak wysokie marże robione przez człowieka, który został przez PiS powołany na szefa Orlenu".

Dodał, że jego zdaniem że cena benzyny powinna wynosić 5,15 zł za litr. – Uważam, że się da i są na to dowody. Ceny tej benzyny są absurdalne jeśli chodzi o Europę – ocenił.



