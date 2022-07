Kolejny upalny dzień z ostrzeżeniami pogodowymi. Dojdą burze i grad

Czwartek będzie słonecznym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza w okolicy Suwałk do 36 kresek na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W Wielkopolsce upał lokalnie może dobić do 39 st. C. Dodatkowo na zachodzie Polski późnym popołudniem się zachmurzy i będzie tam przelotnie padać, możliwe są również burze. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz może osiągnąć w porywach do 70 km/h.

W dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia pogodowe wydane przez IMGW. Czerwone alerty są ważne łącznie w siedmiu województwach. W całości w woj. lubuskim, wielkopolskim i opolskim oraz częściowo w woj. śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Niektóre są ważne do czwartku do godz. 20, ale większość została przedłużona do soboty do godz. 20.

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem

Ostrzeżenia 2. stopnia obowiązują niemal dla pozostałego rejonu kraju. Pomarańczowe alerty wydano w całości dla woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części powiatów w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

W rejonach podgórskich ważne będą ostrzeżenia żółte. Chodzi o powiaty: kłodzki i ząbkowicki na Dolnym Śląsku, cieszyński i żywiecki na Śląsku, nowotarski i tatrzański w Małopolsce, a także bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński i Krosno na Podkarpaciu.

Pogoda na dziś. Burze i grad możliwe na zachodnie Polski

Nad zachodnią Polskę nasunie się też zatoka niżowa. W jej obrębie stopniowo napływać będzie wilgotniejsze powietrze, co zwiększy niestabilność. Wraz ze wzrostem prędkości wiatru stworzy to warunki do organizacji burz. Będą się one rozwijać dość szybko, ale lokalnie, w późniejszych godzinach popołudniowych i pod koniec dnia wzdłuż południowo-zachodnich i zachodnich krańców kraju. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do ok. 15 mm, wspomniany wiatr i grad do ok. 3 cm.

