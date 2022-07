Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy wybierają tę drogę

„20 lipca na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 23 cudzoziemców. Byli to obywatele Konga, Nigerii, Egiptu, Kamerunu, Iranu i Turcji” – przekazała Straż Graniczna.

Jak dodano, w ogólny bilans wliczono grupę 21 osób, która przeszła nielegalnie na stronę polską przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży i dwóch obywateli Iranu Placówki Straży Granicznej w Mielniku.

Z kolei 19 lipca na terytorium polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 13 cudzoziemców. Byli to obywatele Konga i Turcji. W tym grupa 10 osób obywateli Konga przeszła nielegalnie na stronę polski przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa – przekazała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie. Jak zaznaczono, trzech tureckich obywateli zatrzymano na odcinku Placówki Straży Granicznej w Krynkach.

Straż Graniczna zatrzymała kuriera

W Suwałkach do kontroli zatrzymano samochód marki Peugeot 807 na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca auta, 34-letni obywatel Łotwy, przewoził w swoim aucie 8 obywateli Iraku. Przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontrola legalności pobytu wobec przewożonych cudzoziemców wykazała, że nielegalnie przekroczyli oni granicę z Litwy do Polski podała SG.

Jak przekazano, nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Posiadali jedynie zaświadczenia z litewskiego ośrodka dla cudzoziemców. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obywatele Iraku po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani w ramach readmisji stronie litewskiej. Przewożący ich obywatel Łotwy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Ile osób z Ukrainy wjechało do Polski?

„Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,92 mln osób” – poinformowała w czwartek SG na. Jak dodano, w środę do Polski przyjechało z Ukrainy 23,5 tys. osób, z kolei w czwartek do godziny 7 – 7,3 tys. osób.

Od rozpoczęcia inwazji z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 3 mln osób. W środę były to 22,3 tysiące.

