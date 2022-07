Minister zdrowia podał rekomendacje dotyczące czwartej dawki szczepionki przeciw COVID

Minister zdrowia ogłosił w czwartek 21 lipca szczegóły decyzji ws. drugiej dawki przypominającej. Adam Niedzielski wcześniej spotkał się z zespołem ds. wakcynacji i z Radą ds. COVID. Wskazania potwierdziły to, co ogłosiła w ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków, że czwarta dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi jest przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski o czwartej dawce

Do tej pory w szczepieniach wzięło udział ponad 12 milionów osób. Od 22 lipca dopuszczone zostaną osoby w grupie od 60. do 79. roku życia oraz dla osób z upośledzoną odpornością od 12. roku życia. Rekomendacja dotycząca pierwszej dawki przypominającej zostanie skrócona ze 150 do 90 dni. Po przyjęciu tej dawki 120 dni później będzie można przyjąć czwartą dawkę, a więc drugą przypominającą.

Pod względem technicznym system będzie wyglądał tak samo jak miało to miejsce wcześniej. Wystawione zostanie skierowanie i będzie możliwość zapisania się na szczepienie przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów. Z powodu braku chętnych na szczepienia dostępne będzie jednak mniej punktów. Zaplanowano jednak kampanię, która ma zachęcać do szczepień seniorów i osoby z upośledzoną odpornością, które są najbardziej narażone w związku z COVID-19.

Niedzielski przypomniał o konieczności stosowania systemu DDM (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka), zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. W przyszłym tygodniu od środy ponad pięć milionów osób otrzyma SMS-y z przypomnieniem o możliwości zapisania się na szczepienie.

Waldemar Kraska o drugiej dawce przypominającej

Wiceminister Waldemar Kraska zachęcił seniorów, aby się zaszczepili. Powołał się na szerokie badania, które zostały wykonane w jednym z krajów, w których udział wzięło 40 tys. osób. Senator wymieniał, że średnia wieku tych osób wyniosła 80 lat. Kraska podał kilka statystyk. Po przyjęciu czwartej dawki szczepienia przeciwko koronawirusowi o 34 proc. spada możliwość zakażenia, o 67 proc. spada ryzyko hospitalizacji, a o 72 proc. mniejsze będzie ryzyko śmierci.

Wiceminister zdrowia został zapytany o nową strategię walki z COVID-19 i jak musiałby wyglądać procent hospitalizacji, żeby wprowadzić masowe, powszechne testowanie lub przywrócić kwarantannę albo izolację. Kraska powiedział, że roboczy poziom hospitalizacji został ustalony na 5 tys., ale „nie przywiązują się twardo do tych liczb”. Dodał, że większość krajów, które zmagają się ze wzrostem zakażeń, nie rekomendują wprowadzenia nowych obostrzeń, tylko miększe zalecenia.

Wiceminister zdrowia o noszeniu maseczek przez seniorów

Senator podkreślił, aby osoby starsze i z grupy ryzyka zakładały maseczkę w przypadku większej grupy osób. – To nie jest naprawdę żaden wstyd, żeby w tej maseczce chodzić. Może jest ciepło, może to przeszkadza, ale zdecydowanie chroni nas oraz osoby, z którymi się stykamy, przed zakażeniem – podsumował.

