Matka Boska w tęczowej aureoli. Jest odpowiedź na list europosłów

W czerwcu ponad 30 europosłów napisało list do Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Parlamentarzyści chcieli, by z muzeum usunąć plakat przedstawiający Matkę Boską w tęczowej aureoli.

„Głęboko wierzymy, że symbole religijne powinny być szanowane i nie powinny być używane bez ograniczeń w kampaniach komercyjnych, społecznych lub politycznych, bez względu na przyczynę tej kampanii. Nie ma uzasadnienia edukacyjnego ani artystycznego dla przekraczania tych granic. (...)” – napisali.

Pod listem podpisali się: Izabela Kloc, Elżbieta Kruk, Beata Kempa, Krzysztof Jurgiel, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Athanasios Konstantinou, Joachim Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Lars Patrick Berg, Edina Toth, Eniko Gyori, Adam Kosa, Andor Deli, Balazs Hidveghi, Waldemar Tomaszewski, Ryszard Czarnecki, Kinga Gal, Erno Schaller-Baross, Nicola Procaccini, Patryk Jaki, Tomas Deutsch, Andras Gyurk, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, Vicenzo Sofo, Andrea Bocskor, Grzegorz Tobiszowski, Carlo Fidanza, Margarita de la Pisa Carrion, Ladislav Ilczić, Karol Karski oraz Laszlo Trocsanyi.

„Tęczowa” Matka Boska. Muzeum w Brukseli zabrało głos

Dom Historii Europejskiej nie widzi powodu, by zdjąć plakat z ekspozycji. W odpowiedzi napisał, że „został wybrany jako część wystawy – razem z eksponowanym plakatem »Je suis Charlie« (hasło utworzone po zamachu terrorystycznym na redakcję francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo” - red.) - aby zachęcić do rozważań nad kwestią wolności wypowiedzi i przedyskutować różne punkty widzenia”.



Dodał, że historia użycia plakatu jest „dobrze wyjaśniona i skontekstualizowana w tekstach wystawy i katalogu wystawy”. Przypomniał, że powstał on w 2019 roku w ramach protestu przeciwko wypowiedziom polskiego Kościoła na temat osób LGBT+. Jego użycie doprowadziło do śledztwa w sprawie obrazy uczuć religijnych i zbezczeszczenia przedmiotu rytualnego, ale działacze zostali uniewinnieni przez sąd.



Sędzia odczytująca uzasadnienie wyroku podkreślała, że w zachowaniu oskarżonych nie dopatrzono się pogardy wobec religii. Aktywistki, które nakleiły wlepki z „tęczową” Matką Boską „poprzez swoją prowokację domagały się jedynie publicznej debaty na przemilczany temat homofobii w Kościele katolickim”.

