Orbitowski dla „Wprost” o pomyśle Tuska: Fajny facet, ale zbyt często nie dotrzymał słowa

Uwaga, tekst zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne. Osoby wrażliwe nie powinny czytać

Donald Tusk zaproponował czterotygodniowy dzień pracy, wywołując nadmierne zamieszanie. Dało się odnieść wrażenie, że to flagowy pomysł, z którym poprowadzi swoje ugrupowanie do zwycięstwa w wyborach, a my zaraz zyskamy wolny piątek. Nic bardziej mylnego. Tusk zapowiedział po prostu program pilotażowy, jaki funkcjonuje już w kilku krajach i dodał zaraz, że „nie jest to odpowiedź na dziś na w tej chwili". Zapewne nigdy.

Tuska lubię, to chyba fajny facet, lecz do jego obietnic podchodzę z ogromną ostrożnością. Zbyt często nie dotrzymywał słowa.