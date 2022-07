10 pedofilów z Wlk. Brytanii przyjechało do Polski. Chcieli nieść „pomoc humanitarną” uchodźcom

Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) poinformowała, że w ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainie do Polski przybyło 10 znanych brytyjskim służbom przestępców seksualnych. Wszystkich mężczyzn poproszono o opuszczenie Polski po rozmowie z urzędnikami imigracyjnymi i organami ścigania, a brytyjskie władze starają się zniechęcić innych do podróżowania. – Nie ma ich już w Polsce – powiedział rzecznik NCA, cytowany przez „The Independent” i Reutersa.

– Nam chodzi o uświadomienie partnerom, że ci skazani za czyny wobec dzieci przestępcy seksualni są na ich terenie, z oczywistych powodów – zaznaczył.

Wojna na Ukrainie. Pedofile w Wlk. Brytanii przyjechali do Polski

Według rzecznika z Ukrainy musiało wyjechać co najmniej 5000 dzieci, które pozostawały bez opieki rodziców.. – Upewnienie się, że są bezpieczne, jest absolutnie najważniejsze – zaznaczył przedstawiciel NCA. Jak dodał, osoby skazane mają obowiązek zgłosić swoją kryminalną przeszłość w krajach, do których się udają, jednak brytyjscy pedofile, którzy przyjechali do Polski, tego nie zrobili.

„The Independent” zaznacza, że wysiłki brytyjskich służb koncentrują się w tej chwili na uniemożliwieniu przestępcom seksualnym podróżowania do Polski lub innych krajów, jeśli nie chodzi o wyjazd „z właściwych powodów”, oraz na doprowadzeniu do ich wyjazdu, jeśli nie przestrzegają prawa.

Nowe zagrożenia

NCA zwraca uwagę, że kwestia wyjazdu pedofilów zalicza się do całego szeregu zagrożeń, które pojawiły się lub wzmocniły się po wybuchu wojny na Ukrainie. Wśród nich służby wymieniają też m.in. współczesne niewolnictwo, handel ludźmi i zorganizowaną przestępczość imigracyjną.

