Rambo pomógł uratować 10-letnią dziewczynkę. Wzruszona matka napisała podziękowanie

Wieczorem 12 lipca 2022 roku przy budynku komisariatu przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu pojawiła się Ukrainka, która zgłosiła zaginięcie córki. Policjanci z osiedla Krzyki natychmiast podjęli działania mające na celu jak najszybsze odnalezienie 10-latki, która nie wróciła do domu. Do poszukiwań włączyli się również funkcjonariusze z innych jednostek i dzielnic: z Wydziału Prewencji i Patrolowego, Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, z Psiego Pola, a także Sobótki i Długołęki.

W akcję zaangażowany został również pies służbowy Rambo, który specjalizuje się w poszukiwaniu zaginionych osób. To owczarek belgijski Malinois, którego poprowadzi mł. asp. Mateusz Jankowski. Zwierzę swoją służbę w policji rozpoczęło w grudniu 2018 roku. We wrześniu 2020 r. policjant ze Strzelina razem z psem patrolowo-tropiącym zajęli pierwsze miejsce w kategorii Najlepszego Zespołu Patrolowego.

Wrocław. Rambo doprowadził przewodnika do zaginionej 10-latki. Odnalazła się cała i zdrowa

Działania funkcjonariuszy i czworonoga spowodowały, że dziewczynka została odnaleziona cała i zdrowa. Rambo podjął trop i doprowadził swojego przewodnika do miejsca, w którym znajdowała się zaginiona 10-latka.

Szczęśliwa matka, chcąc wyrazić podziękowanie dla policjantów za pomoc, przesłała wiadomość mailową, w której wyraziła swoją wdzięczność. „Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikam policji za znalezienie mojej córki (imię i nazwisko) 12.07.22. Jesteście Nesamowite!!!!! Dziękuje bardzo, bardzo!!!” – napisała Ukrainka (pisownia oryginalna).

Czytaj też:

Siedem psów spłonęło żywcem. Makabryczne skutki podpalenia schroniska