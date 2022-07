To otwarcie szampana widziała cała Polska. Ojciec i syn powrócili po 25 latach

Wspominane tutaj nagranie pochodzi z roku 1997, jeszcze z ery kaset VHS. Prawdziwą popularność zdobyło oczywiście, kiedy ktoś zamieścił je w internecie. Ludzi zachwyciła prostota tego wydarzenia i jego autentyzm. Wielu z nas przecież mocowało się kiedyś z szampanem czy innym podobnym napojem, a na pomoc musieli w końcu ruszyć nasi rodzice.

Słynne „otwieranie szampana” tylko w jednej wersji na YouTube obejrzało blisko pięciu milionów internautów. To w dużej mierze także zasługa jego bohaterów: nieporadnego młodzieńca oraz podśpiewującego „Ave Maria” ojca, który po wszystkim śmieje się w głos, zamiast złościć na bałagan. Także osoby poza kadrem zdają się dobrze bawić i zupełnie nie przejmować zalanym obrusem.

Po 25 latach od tamtych wydarzeń dziennikarze „Echa Dnia” odszukali rodzinę Matuszaków. Po tak długim czasie rodzina jest niemal w komplecie – brakuje tylko jamnika, który również załapał się na internetową sławę. „Super rodzinka, z ogromnym dystansem i poczuciem humoru. To naprawdę jest hit. Od kiedy pierwszy raz widziałam Wasz filmik, zawsze mam go przed oczami przy otwieraniu szampana” – pisała jedna z internautek.

„Mega! Niejeden by chciał mieć taką oglądalność jak oni. Sam bym się chętnie z nimi zdrówka napił” – dodawał inny komentujący. „Ile razy to widziałem i już ile temu to widziałem, ale że oni są z Kielc, tego nie wiedziałem” – dodawał kolejny wpis.

