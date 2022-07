Kryzys energetyczny w Polsce, Niemcy zaplątani w Nord Stream i polsko-francuska afera mięsna. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

11,5 miliarda złotych – na tyle resort finansów szacuje koszty programu dopłat do węgla. Projekt ustawy w tej sprawie we wtorek przyjęła Rada Ministrów. „Wprost” ustalił, że mają pochodzić z funduszu przeciwdziałania COVID-19. O sprawie w nowym numerze pisze Witold Ziomek.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”

„Polska wciąż węglem stoi”. Byliśmy zdemoralizowani dostatkiem i wykazaliśmy się brakiem roztropności oraz przezorności, likwidując to co mamy i nie tworząc alternatywy – mówi Elizie Olczyk Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, inżynier górnictwa.

„Jak trwoga, to do fachowca”. Z nieoficjalnych informacji, które zdobyła Agnieszka Szczepańska dla „Wprost” wynika, że do grona wiceministrów aktywów państwowych dołączy niebawem Krzysztof Tchórzewski, były minister energii.

Terminarz wyborczego serialu. Czy wybory samorządowe zostaną przesunięte na 2024 r.? O politycznym wymiarze zmiany i jej konstytucyjności mówi Dariuszowi Grzędzińskiemu prof. Sebastian Gajewski, sędzia Trybunału Stanu.

„Odpowiedzialność wybiórcza”. Media państwowe powinny płacić składkę na Fundusz Rozwoju Dróg. Przez Sejm przeszła właśnie ustawa, która anulowała dług mediów rządowych i odpowiedzialność ministra. Mariusz Kowalewski o absurdzie, który przeoczyła nawet opozycja.

„Ofiary nadal leżą w dołach śmierci”. – To politycy po obu stronach granicy doprowadzili do zawiązania tego węzła gordyjskiego – o upamiętnienia ofiar mordów na Wołyniu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski rozmawia z Agnieszką Szczepańską.

„Komunistyczne pomysły? Proszę o lepsze”. Czy ceny gazu, paliwa i energii elektrycznej powinny być dla wszystkich takie same? W normalnych warunkach tak. W obecnych nie – pisze prof. Ryszard Bugaj.

„Dziesięciolatek w kajdanki”. W myśl nowelizowanej ustawy policja będzie mogła zakuć w kajdanki nawet dziecko. To niewyobrażalne – oburza się prof. Małgorzata Michel z Instytutu Pedagogiki UJ w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Chłopaki też płaczą… i telefonują”. Chcemy pokazać mężczyznom, że mogą pomyśleć o swojej męskości w inny sposób – mówi Domince Tworek Michał Bomastyk, prezes Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom.

„Nowa afera mięsna czy biznesowa gra?” Francuzi oburzyli się na rzekomo sfałszowane mięso w kotletach z Polski. Pytanie, ile w tym wszystkim prawdy, a ile interesu w szkalowaniu polskiej żywności? O sprawie, w którą wplątany jest brat najbogatszego Polaka, pisze Szymon Krawiec.

„Zaplątani w Nord Stream”. Rosja kusi Niemcy wizją czegoś na kształt Paktu Ribbentrop-Mołotow 2.0. Ciągle nie wiadomo, czy Berlin widzi w tym szansę czy zagrożenie. Agaton Koziński o narastającej panice u sąsiadów.

„Zastrzelony w kraju bez broni”. Odsetek zabójstw z użyciem broni palnej jest w Japonii jednym z najniższych na świecie. W ubiegłym roku w tym 126-milionowym państwie zastrzelona została jedna osoba. Jeśli w ostatnich dekadach w Japonii już padały strzały, to najczęściej z rąk Yakuzy. Okoliczności zabójstwa byłego premiera kraju, Shinzo Abe, opisuje Michał Banasiak.

„Rakiety nie błądzą”. To realizacja planowej eksterminacji narodu ukraińskiego. A sprawcami są ludzie, którzy chcą, żeby nazywano ich żołnierzami. Ale na pewno nimi nie są, mając na rękach krew niewinnych ludzi – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Lektury na lato”. Leszek Bugajski poleca trzy kolejne powieści, które nie nudzą, poruszają ważne sprawy i wyszły spod piór laureatów prestiżowych nagród literackich.

„Tęczowe seriale”. Jeśli chodzi o reprezentacje nienormatywnych tożsamości seksualnych na małym ekranie, to zasługi platform streamingowych, w tym Netflixa, wydają się być wybitne. Zagadnienie „lawendowego sufitu” opisuje Sylwia Szostak.

„Kultura tyrania”. Donalda Tuska lubię, to chyba fajny facet, lecz do jego obietnic podchodzę z ogromną ostrożnością – pisze dla „Wprost” Łukasz Orbitowski, komentując propozycję lidera PO, dotyczącą 4-dniowego tygodnia pracy.