Zemsta Schetyny na Tusku. „Będzie knuł, ale nie jest zdolny do wyprowadzenia wojska”

– Grzegorz wewnętrznie rozbija partię, ale nie zrobi puczu. Tusk będzie chciał go odesłać do Europarlamentu, ale najpierw wpisze do na listy do Sejmu nie w jego okręgu – mówi polityk Platformy Obywatelskiej.

Wieści o nowej partii Grzegorza Schetyny i Szymona Hołowni są jak opowieści o potworze z Loch Ness w środku sezonu ogórkowego. Tak podsumował pojawiające się w mediach informacje o nowym ugrupowaniu wiceszef PO Tomasz Siemoniak. I choć rzeczywiście znając charakter Grzegorza Schetyny trudno posądzać go o wyprowadzenie ludzi z partii, to na Platformę realnie padł blady strach. – Ludzie boją się, że może dojść do rozłamu. I to na chwilę przed tym, jak możemy wygrać wybory z PiS-em – mówi nasz informator.