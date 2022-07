Kłótnia w TVP Info o słowa Szymona Hołowni. Polityk Polski 2050 zarzuciła stacji manipulację

Niemcy domagają się od państw Unii Europejskiej solidarności ws. gazu. Kraje miałyby dzielić się nadwyżkami. Temat został poruszony w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Arkadiusz Czartoryski z Partii Republikańskiej przyznał, że przychylnie spojrzałby na taką opcję, ale „w takim wypadku wszystkie inne obszary polityki wspólnotowej też powinny być solidarne, a Polska nie może liczyć na taką solidarność ze strony Niemiec”.

Arkadiusz Czartoryski z Partii Republikańskiej: odsłuchałem sobie wypowiedź pana Szymona Hołowni

– Niestety nasza opozycja wtóruje Niemcom w tym atakowaniu Polski. Przykłady już były dawane, Turowa. Pani poseł, odsłuchałem sobie wypowiedź pana Szymona Hołowni, tak samo pana Rafała Trzaskowskiego. Oni byli za tym, żeby natychmiast zamknąć Turów. Mało tego, nie zamknęliśmy Turowa, daliśmy Czechom pieniądze, ale i tak Unia Europejska zabiera nam pieniądze – zwrócił się polityk do obecnej w studio Hanny Gill-Piątek z Polski 2050.

– To jest nieprawda. Wie pan, że to jest nieprawda – zapewniała posłanka. Czartoryski przekonywał, że sprawdził wypowiedź Hołowni. – Kłamie pan, bo bierze pan pierwszą część wypowiedzi – zaznaczyła Gill-Piątek. Polityk Partii Republikańskiej dokończył swoją wypowiedź. Posłanka Polski 2050 w pewnym momencie wtrąciła się do Miłosza Kłeczka, czy „prowadzi jeszcze tę rozmowę”.

Lider Polski 2050 mówił o Turowie. Hanna Gill-Piątek o półprawdach

Pracownik TVP wyjaśnił, że szuka nagrania z Hołownią. Dodał, że lider Polski 2050 mówił, że „Turów jest do zamknięcia”. Gill-Piątek przekonywała, że to „półprawdy”. Kłeczek podkreślił, że „pod presją opinii publicznej Hołownia wycofał się ze swoich słów”. Polityk Polski 2050 zapytała „jaka jest rzetelność tego, co przedstawiają”.

Gill-Piątek dodała, że TVP „manipuluje”. Przekonywała, że jej partii chodziło o 2040 rok. W odpowiedzi usłyszała od europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka, że chodziło, aby Turów zamknąć „natychmiast”. Kłeczek w końcu nie wytrzymał i w całości przytoczył słowa Hołowni.

Czytaj też:

Klarenbach utarł nosa Kowalskiemu. Takiej riposty poseł się nie spodziewał