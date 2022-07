Zadziwiający komentarz Andrzeja Dudy pod zdjęciem dziennikarza TVN. „Kawaler do wzięcia”

Działalność Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych niejeden raz była przedmiotem komentarzy. Według ekspertów od wizerunku głowie państwa nie wypada podejmować tego typu działań, szczególnie w czasach poważnych konfliktów na świecie. Opozycja zarzucała prezydentowi, że zamiast wypowiadać się w ważnych kwestiach dotyczących polityki krajowej i międzynarodowej, zajmuje się obserwowaniem gwiazd na Instagramie.

Prezydenckie serduszko pojawiało się m.in. pod zdjęciem Małgorzaty Kożuchowskiej. Andrzej Duda docenił także zimową stylizację Roskany Węgiel i złożył gratulacje z okazji ślubu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego.

Andrzej Duda skomentował zdjęcie dziennikarza TVN

Tym razem Andrzej Duda postanowił skomentować zdjęcie dziennikarza stacji TVN. Marcin Wrona zamieścił na swoim profilu na Twitterze fotografię, na której pozuje w góralskim kapeluszu. „Żeby tradycji zadość się stało. Z cyklu proszę się nie śmiać...za bardzo” - napisał korespondent stacji TVN w Stanach Zjednoczonych.

Post skłonił głowę państwa do pochwalenia się znajomością polskich zwyczajów i tradycji. Andrzej Duda zauważył, że przy kapeluszu dziennikarza znajduje się orle pióro (co okrasił kilkoma uśmiechniętymi emotkami).

Dodał, że „zazwyczaj oznacza to kawalera do wzięcia”. Marcin Wrona nie odniósł się w żaden sposób do komentarza głowy państwa.

