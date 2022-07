Dwóch nastolatków utonęło w wyrobisku pożwirowym. Ryzykowali mimo zakazu kąpieli

W niedzielne popołudnie na plaży przy wyrobisku pożwirowym w Radłowie wypoczywali młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Około godziny 15 trzech z nich weszło do wody, by popływać – w miejscu gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. W pewnym momencie dwójka z nich zniknęła pod wodą i tylko jedne z mężczyzn dopłynął do brzegu.

Pomimo poszukiwań nie udało się odnaleźć jego dwóch kolegów. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni oraz strażaccy płetwonurkowie. Po godzinie 16 w niedalekiej odległości od brzegu na głębokości kilku metrów zostały odnalezione dwa ciała 19-latków, które zostały wyciągnięte na brzeg. Pomimo akcja reanimacyjnej nie zdołano przywrócić im czynności życiowych.

Dalsze działania przejęli policjanci i grupa dochodzeniowo-śledcza z tarnowskiej komendy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Przeprowadzono oględziny miejsca i ustalono świadków zdarzenia. Ciała 19-latków zostały przewiezione do zakładu patomorfologii celem przeprowadzenia sekcji zwłok, której wyniki mogą być przydatne w ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Policja podkreśla, że tragedia w Radłowie powinna przestrzec wszystkich, którzy korzystają z kąpielisk z obowiązującym zakazem wchodzenia do wody. Mundurowi przypomnieli też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą:

Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.

Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni).

Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr.

Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego.

Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm.

Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach.

Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdźmy z wody.

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Dobrze, gdy mają złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Czytaj też:

Ratownicy tłumaczą, dlaczego przy falochronie jest niebezpiecznie. Nagranie hitem internetu