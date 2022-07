Wałęsa odniósł się do szokującego porównania na swój temat. „Powiedziałbym jej, żeby była poważna i nie opowiadała głupot”

Lech Wałęsa odniósł się do słów Marii Zacharowej, która porównała go do seryjnego mordercy i dewianta seksualnego Andrieja Czikatiło. – Z nią również jestem gotów się spotkać, tak samo jak ze wszystkimi osobami, które oskarżały mnie o te bzdury w programie telewizyjnym – powiedział były prezydent.