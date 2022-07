Kaczyński nie mógł wymówić tego słowa. Tusk proponuje mu ćwiczenie językowe

Prezesa PiS pytano podczas spotkania z mieszkańcami Konina, czy będzie domagał się reparacji wojennych od Rosji, analogicznie do reparacji wojennych od Niemiec.

– Niemcy są nam bardzo dużo winni, Rosjanie może trochę mniej, ale można się spierać, bo cały PRL im zawdzięczamy. Niemcy funkcjonują w świecie cywilizowanym i niezależnie od tego, że powołują się na triki prawne twierdząc, że nic nam się nie zależy, to jednak nacisk moralny jest czymś, co daje jakąś szansę, po latach, na sukces – odpadł Kaczyński.

Kaczyńskiego pytano o reparacje

Mówił, że Niemcy „zapłacili siedemdziesięciu państwom odszkodowania, a państwu, które poniosło największe szkody nie zapłacili”. – Ktoś, kto nie ma jakiegoś kompleksu sztok... – i tu zaczęły się problemy językowe Jarosława Kaczyńskiego.

– Chodzi o Sztokholm – dodał po chwili. Jak później kontynuował prezes PiS, jeżeli „ktoś tego kompleksu nie ma, to coś takiego nie może przyjść do głowy”. – Chodzi w nim o to, że ofiara miłuje swojego prześladowcę – tłumaczył.

Donald Tusk: Wystarczy poćwiczyć

Odniósł się do tego Donald Tusk. „I cóż, że ze Szwecji. Takie sztokholmskie językowe zadanie na smartfonie znalazłem. Wystarczy poćwiczyć” – napisał lider PO.

To nie jedyna kwestia, która wzbudziła zainteresowanie podczas niedzielnej wizyty w Koninie. Jarosław Kaczyński odniósł się wówczas także do problemu, z jakim w przeszłości zmagali się mieszkańcy okolic dawnego województwa pilskiego. – W nocy zdarzało mi się przejeżdżać przez gminę, no przykro mówić, która nazywała się Kaczory – powiedział polityk, czym rozbawił ludzi.

