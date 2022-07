Polscy dyplomaci nie spotkają się przedstawicielami Rosji lub Białorusi. „Skrajna izolacja”

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński był w poniedziałek w Polskim Radiu 24 zapewnił, że polscy dyplomaci nie będą brać udziału w spotkaniach, w których uczestniczą przedstawiciele Rosji lub Białorusi.

Pytany o tę decyzję przekazał, że „Rosja powinna być skrajnie izolowana ze wszystkich forów międzynarodowych i formatów, w których może występować” . – Podjęliśmy taką decyzję na jakichkolwiek wydarzeniach, które odbywają się w Polsce, organizowane przez jakiekolwiek instytucje, jeżeli pojawią się przedstawiciele Rosji, a także Białorusi, która jest sojusznikiem Rosji, nasi przedstawiciele pojawiać się nie będą – wyjaśniał Jabłoński.

Paweł Jabłoński: Rosja nie jest dzisiaj żadnym normalnym partnerem

– Rosja nie jest dzisiaj żadnym normalnym partnerem, jest agresorem, który łamie prawo międzynarodowe – dodał.

W tym kontekście Jabłoński był też pytany na antenie PR24 niszczenie polskich cmentarzy wojskowych na Białorusi. – Te barbarzyńskie akty niszczenia miejsc pamięci to jest coś, co nie mieści się w jakichkolwiek kanonach – ocenił wiceszef MSZ i zapewnił, że ministerstwo podejmie działania „wszystkimi dostępnymi metodami, ale jeżeli mamy kogoś, kto nie szanuje jakichkolwiek reguł, to możliwości oddziaływania dyplomatycznego są ograniczone” .

Białorusini ciężkim sprzętem zaorali groby żołnierzy AK

Z początkiem lipca cmentarz żołnierzy AK w Mikuliszkach został zrównany z ziemią przez białoruskie władze. Polskie MSZ nazywa to „bezprecedensowym aktem bestialstwa” i apeluje do reżimowych władz o „zaprzestania praktyk przypominających najczarniejsze karty z historii komunistycznego reżimu”.

O tym, że cmentarz w Mikuliszkach został zrównany z ziemią, poinformował prowadzony przez Związek Polaków na Białorusi portal glosznadniemna.pl. Na początku tego roku serwis został uznany przez reżim Alaksandra Łukaszenki za ekstremistyczny. „Władze z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zrównały z ziemią kwaterę poległych w 1944 roku żołnierzy III i VI Brygady Armii Krajowej” – czytamy w tekście. Portal opisuje, że na cmentarzu stały 22 krzyże, na których dało się odczytać imiona i nazwiska żołnierzy.

