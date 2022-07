Generał Mirosław Różański odpiera zarzuty. „Związane z bieżącą polityką MON”

Generał Mirosław Różański usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Jak informuje portal tvp.info, chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł. Generał Różański nie przyznaje się do winy. Ocenił, że zarzuty to „retorsje za publiczne wystąpienia”.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info, że postępowanie przygotowawcze nie zostało jeszcze zakończone, jednak materiał dowodowy wskazuje na „szereg nieprawidłowości”. Jak wyjaśniała, chodzi o zakres „wyboru podmiotów współpracujących w organizacji pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu w latach 2011-15 oraz w zakresie gospodarowania środkami finansowymi pozostałymi po rozliczeniu kolejnych edycji pokazów”. – Czterem osobom przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych – poinformowała Skrzyniarz. – Teraz nie jest możliwe przekazanie bardziej szczegółowych informacji w postępowaniu – dodała. TVP Info: Chodzi o wyprowadzenie ponad 7,5 mln zł Portal ustalił jednak, że jedną z osób, która usłyszała w tej sprawie zarzuty, jest były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał broni Mirosław Różański. „Ustaliliśmy nieoficjalnie, że chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł” – czytamy. Jak dodaje tvp.info, pieniądze pochodziły ze „sprzedaży towarów oraz usług Air Show w Radomiu w 2016 r. oraz poprzednich edycji tych pokazów lotniczych”. „Zgodnie z prawem środki te powinny trafić do budżetu państwa. Jednak zamiast tego generał Różański miał przekazać te pieniądze na stowarzyszenie SWAT” – czytamy dalej. „Pieniądze miały zostać przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie rachunku stowarzyszenia, a także na działalność statutową” – dodaje tvp.info. Portal zauważa, że SWAT przez lata był współorganizatorem radomskiego Air Show, a pieniądze pozyskane przez stowarzyszanie to odsetki w wysokości 8 proc. od pieniędzy, jakie zarobił Air Show. Dodaje też, że w tym samym śledztwie w kwietniu 2019 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego dowódcę rodzajów sił zbrojnych generała broni Lecha M., płk. Dariusza M. oraz płk. rez. Ryszarda P. Generał Różański odpiera zarzuty Głos w sprawie zabrał generał Mirosław Różański, który zaapelował, aby w publikacjach używać jego stopnia wojskowego i pełnych danych osobowych. „W związku z pojawieniem się artykułu prasowego na portalu tvp.info dotyczącego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych informuję, że nie przyznałem się do stawianych mi zarzutów. Jednocześnie wskazuję, że zawarte w przedmiotowej publikacji informacje nie są prawdziwe” – podkreślił. twitter „Postawione zarzuty są związane z bieżącą polityką Ministerstwa Obrony Narodowej i nie prowadzą do osiągnięcia kodeksowych celów postępowania przygotowawczego” – stwierdził generał Różański. „W mojej ocenie postawione zarzuty, dotyczące czynów rzekomo popełnionych w 2015 roku, stanowią retorsje za moje publiczne wystąpienia, w których wielokrotnie nie szczędziłem krytyki podejmowanym decyzjom politycznym dotyczącym obronności państwa” – dodał. Czytaj też:

