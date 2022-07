Naprawiał szyny tramwajowe. Wandal dźgnął go nożem

We wtorek 26 lipca ok. godz. 7:55 rano na skrzyżowaniu Grabiszyńskiej i Zaporoskiej we Wrocławiu pracownik firmy wykonującej naprawę torowiska tramwajowego został ugodzony nożem.

Policja poszukuje sprawców. Prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder udostępnił na Facebooku wizerunki osób mających związek ze sprawą. „Jedno z nich jest świadkiem, a drugie prawdopodobnym sprawcą” – napisał.

Na zdjęciach widać mężczyznę ubranego w czerwoną, pstrokatą kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i czarne tenisówki. W trakcie zdarzenia towarzyszyła mu blondynka w czarnej sportowej kurtce i czarnych tenisówkach.

„Każdy, kto zna miejsce pobytu lub dane osobowe znajdujących się na załączonych materiałach proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu lub najbliższą jednostką policji pod nr 997” – zaapelował Balawejder w mediach społecznościowych.

Atak nożownika we Wrocławiu. Nikt nic nie widział

Mężczyzna ze zdjęć miał uderzyć w lusterko pojazdu podwykonawcy remontującego torowisko, kiedy pracownik zwrócił mu uwagę w odpowiedzi został ugodzony nożem. – Nasz pracownik był już na policji i złożył w tej sprawie odpowiednie zawiadomienie (...) zareagował na niszczenie mienia publicznego i za to został dźgnięty nożem – powiedział Balawejder. Dodał, że współpasażerowie, którzy zostali przesłuchani wskazali, że para była bardzo agresywna i zaczepiała podróżnych.

Radio Wrocław podaje, że dotychczas na policję nie zgłosił się nikt, kto mógłby cokolwiek wiedzieć o poszukiwanych.

