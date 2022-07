Fatalna prognoza pogody na weekend. Mieszkańcy kilku regionów mogą mieć poważne problemy

Ostatnia doba przyniosła gwałtowną zmianę aury. Przez cały kraj przeszły burze niosące intensywne opady deszczu. Do piątku włącznie prognozowana jest znacznie spokojniejsza aura, jednak już w sobotę ponownie może zrobić się niebezpiecznie.

Pogoda na najbliższe dni. Nareszcie odpoczniemy od upałów

Po długiej fali upalnej aury czeka nas kilka dni ze znacznie niższymi temperaturami. W środę najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie na termometrach zobaczymy 24-25 st. C. Najchłodniej będzie za to nad morzem, gdzie nie powinniśmy spodziewać się więcej niż 18-19 st. C. W pozostałych regionach odnotujemy od 20 do 23 st. C. W czwartek czeka nas niemalże bliźniacza aura. Ponownie najchłodniej będzie na wybrzeżu (do 18-19 st. C), a w pozostałych regionach odnotujemy ok. 22-24 st. C.

Nieco cieplej zapowiada się piątek. Najwyższe wartości na termometrach odnotujemy na zachodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się tam na 26. kresce. W pozostałych regionach kraju odnotujemy od 23 do 25 st. C.

Sobota pod znakiem intensywnych opadów

Piątkowe ocieplenie nie będzie zwiastunem większych zmian w pogodzie. Wręcz przeciwnie, w sobotę strefa intensywnych opadów przejdzie nad południowymi regionami kraju. Według najnowszych modeli numerycznych na Podhalu może wtedy spaść nawet 29 mm deszczu. Intensywne opady prognozowane są również w woj. opolskim, śląskim i małopolskim. Parasole przydadzą się również w woj. dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

Opadom będzie towarzyszył spadek temperatury. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach w południowych regionach kraju zobaczymy ok. 17-19 st. C. Najcieplej będzie za to na północnym zachodzie, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 26. kreski. Nad morzem prognozowane jest ok. 20-22 st. C, a w centrum możemy spodziewać się 21-24 st. C.

