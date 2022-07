Sąd nakazał przywrócenie sędziego Gąciarka do pracy. Minęło 50 dni, reakcji nie ma

Piotr Gąciarek zawieszony został za to, że odmówił sądzenia w składzie razem z nominatem obsadzonej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Od listopada 2021 roku walczy o przywrócenie do obowiązków i 10 czerwca 2022 roku otrzymał korzystny werdykt warszawskiego Sądu Rejonowego Praga Południe w tej sprawie. Postanowienia nakazującego niezwłoczne przywrócenie go do obowiązków służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie nie wykonuje jednak prezes tego sądu.

Prezes Joanna Przanowska-Tomaszek decyzję w sprawie Gąciarka otrzymała 6 lipca. Zażądała uzupełnienia dokumentów i otrzymała je przed dwoma tygodniami. Od tamtej pory w sprawie nic się nie dzieje. Sędzia Piotr Gąciarek już od 50 dni mógłby pracować, jednak wciąż nie może tego robić. – Ja się poddawać nie zamierzam — zapewniał w rozmowie z Onetem. Zapowiedział, że złoży pismo wzywające prezes SO w Warszawie do wykonania postanowienia. Jeżeli dalej nic się nie stanie, może nawet wystąpić o nałożenie grzywny na urzędniczkę.

— Kluczowe jest tutaj to, że taką grzywnę płaci nie Skarb Państwa, ale osobiście ten lub ta, która nie wykonuje postanowienia sądu, czyli jego prezes — podkreślał sędzia Gąciarek. Zaznaczał jednak, że jego celem nie jest „rujnowanie pani prezes”, a jedynie „skłonienie jej do przestrzegania prawa”. Jako ostateczność wymienia podejrzenie o przestępstwo niedopełnienia obowiązków z art. 231 kodeksu karnego i złożenie doniesienia do prokuratury.

— To jednak ostateczność. Tym bardziej że ja wciąż wierzę, że prezes warszawskiego SO wykona postanowienie sądu i pozwoli mi wrócić do orzekania. Wierzę, że pod uwagę weźmie dobro obywateli, interes sądu i interes wymiaru sprawiedliwości, a nie interes ministra sprawiedliwości, którego rzecznicy dyscyplinarni doprowadzili do tego, że od listopada 2021 r. nie mogę pełnić służby sędziowskiej – podkreślał sędzia Gąciarek na łamach Onetu.

