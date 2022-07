Orbitowski dla „Wprost”: Fanga w nos od Polski w wieku 14 lat. To ważna lekcja

Starszy syn zdał do szkoły średniej. Oczywiście nie do tej, której chciał i do innej klasy, niż sobie życzył. Możemy mówić o wielkim szczęściu, nie tylko dlatego, że Julek pali się do nauki równie mocno, co jego osobliwy stary. W Krakowie ponad 2,6 tysiąca uczniów zostało na lodzie. Dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Kumpel, trafiony takim problemem, rwie włosy z głowy i kombinuje, co dalej począć z edukacją syna. Szarpnie się na szkołę prywatną? Tam też tłoczno, zresztą nie każdego stać na takie cuda. Zwłaszcza w czasach, kiedy nadejście zimy budzi grozę większą niż w „Grze o tron".