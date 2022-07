Rzucał stołami, krzesłami i donicami. Agresywny 46-latek zdemolował restaurację

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w w miejscowości Charzykowy na Pomorzu, w jednym z lokali nad jeziorem. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać jak rosły mężczyzna z rzuca krzesłami, stołami i donicami z kwiatami znajdującymi się w restauracyjnym ogródku, oraz nie reaguje na próbę powstrzymania go. Obezwładnili go dopiero policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia.

46-latek zdemolował lokal

„Agresor nie reagował na polecenia policjantów. Mundurowi natychmiast obezwładnili mężczyznę. Jak ustalili, mężczyzna ten krzyczał na klientów lokalu oraz osoby postronne. Przypadkowych mężczyzn wzywał do bójki, rozbijał szklanki do piwa, a meble wyrzucał w kierunku przechodzących osób. Mężczyzna pomimo tego, że był obezwładniony, szarpał się, obrażał policjantów, kierował w ich stronę groźby pozbawienia życia” – przekazała chojnicka policja.

Mężczyzna zachowywał się agresywnie i używał wulgarnych słów już godzinę przez zajściem w restauracji. Wówczas też interweniował patrol policji, ale 46-latek nie reagował na upomnienia funkcjonariuszy, tylko uspokoił się dopiero po rozmowie z kolegą. Mężczyźnie postawiono już zarzuty stosowania gróźb karalnych, znieważenia i uszkodzenie mienia. Nie przyznał się do winy. Grozi mu od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności.

twitter

Pracownica restauracji: Byłam przerażona

– Ten pan rzucał się do wszystkich. Nie wiem, co było dla niego punktem zapalnym, że zaczął demolować nasz lokal – powiedziała w rozmowie z Onetem pracownica zdemolowanego lokalu. – Ja byłam przerażona, bałam się, że ten mężczyzna może coś jej zrobić – mówi, odnosząc się do próby powstrzymania mężczyzny przez jej koleżankę z pracy.

Czytaj też:

Młodzi mężczyźni urządzili libację na mszy. Proboszcz grzmi o „zdeprawowanym pokoleniu”