Myśliwce F-22 Raptor już w drodze do Polski. „Nie może się z nim równać żaden znany lub projektowany samolot myśliwski”

W dniach 28-30 czerwca, w stolicy Hiszpanii odbył się szczyt NATO. Jak zgodnie podkreślali komentatorzy, zdominowane tematem napaści Rosji na Ukrainę wydarzenie miało charakter przełomowy.

Przełomowe decyzje szczytu NATO w Madrycie

Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęły nową koncepcję strategiczną. Zakłada ona m.in., że Rosja „najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim”.

Do paktu oficjalnie zaproszono również Szwecję i Finlandię, które w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęły decyzję o rezygnacji z dotychczasowej zasady neutralności. Ponadto, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił m.in. decyzję o utworzeniu w utworzeniu w Poznaniu stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA.

Śródlądowanie Raptorów w Wielkiej Brytanii

Podczas szczytu NATO w Madrycie zapadła również m.in. decyzja o wsparciu Amerykanów w zakresie patrolowania naszej przestrzeni powietrznej. W tym celu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku w województwie łódzkim ma trafić sześć myśliwców F-22 Raptor.

To najnowsze tego typu maszyny na wyposażeniu armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie poinformowali w środę, 27 lipca, że „Raptory” są już w drodze do naszego kraju. Pochodzą one z 90. eskadry myśliwców stacjonującej w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.

„Wylądowały w bazie RAF Lakenheath w Anglii w drodze do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, w Polsce, by wesprzeć misję NATO Air Shielding na europejskim teatrze” – napisano w komunikacie dowództwa Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce, którego siedziba znajduje się w Ramstein w Niemczech.

Tarcza powietrzna od Bałtyku po Morze Czarne

Wspomniana misja obejmuje państwa leżące na tzw. wschodniej flance NATO, a jej celem jest stworzenie „niemal nieprzerwanej tarczy od Bałtyku po Morze Czarne”.

Polega ona na skoordynowaniu działań sojuszniczych jednostek obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pod dowództwem NATO.

Najskuteczniejszy myśliwiec na świecie

Amerykanie podkreślają, że F-22 to niezwykle skuteczny myśliwiec. Pod względem osiągów technicznych nie dorównuje mu żadna tego typu maszyna na całym świecie.

„Raptor jest kluczowym komponentem globalnych sił uderzeniowych, zaprojektowanym do utrzymania dominacji powietrznej, szybko i na duże odległości, aby pokonać zagrożenia próbujące uniemożliwić dostęp do naszej narodowej armii, marynarki i korpusu morskiego. Nie może się z nim równać żaden znany lub projektowany samolot myśliwski” – uzupełniono we wspomnianym komunikacie.

