Najnowszy komunikat ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Migranci wykorzystali trzy rzeki

Straż Graniczna przedstawiła najnowszy komunikat ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W dniu 28 lipca próbowało ją przekroczyć 56 nielegalnych migrantów, z czego do 52 takich prób doszło na odcinku, za który odpowiedzialni są funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Michałowa, Nowego Dworu oraz Płaskiej.

Granica polsko-białoruska. Migranci wykorzystują rzeki Wołkuszanka, Świsłocz i Leśna Prawa

Cudzoziemcy, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę Polski i Białorusi, pochodzili między innymi z Syrii, Afganistanu, Togo, Nigerii, Senegalu, Ghany i Turkmenistanu. Migranci do naszego kraju dostali się wbrew przepisom, wykorzystując w większości rzeki graniczne: Wołkuszanka, Świsłocz i Leśna Prawa oraz ich rozlewiska. Obcokrajowcy posiadali rosyjskie wizy.

W środę Straż Graniczna przekazała, że w miejscowości Hołny Mejera zatrzymano 20-letniego obywatela Białorusi, który w swoim aucie przewoził czterech Syryjczyków. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Do naszego kraju dostali się nielegalnie, przekraczając granicę z Litwą.

Sytuacja na granicy Polski i Białorusi. Cudzoziemcy próbowali wykorzystać ponton

Migranci coraz częściej próbują przeprawiać się przez rzeki. Do tej pory były to m.in. Leśna Prawa, Bug i ich rozlewiska. We wtorek funkcjonariusze SG informowali o grupie 13 cudzoziemców z Iraku i Turcji, którzy próbowali przeprawić się pontonem na polską stronę przez rzekę graniczną Świsłocz.

Od początku 2022 roku Straż Graniczna odnotowała 6 780 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Do tej pory w lipcu doszło do 762 prób przedostania się do naszego kraju wbrew przepisom. Widać, że trend się nasila. Dla porównania w czerwcu takich prób było 596.

