Najnowszy komunikat SG ws. nielegalnych migrantów. Cudzoziemcy wybrali inną drogę

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował w codziennym raporcie o cudzoziemcach, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. W ciągu minionej doby było ich 33. 27 migrantów próbowało dostać się do naszego kraju wbrew przepisom z Białorusi. Byli to obywatele m.in. Konga, Kamerunu, Somalii, Gwinei.

Do zdarzenia doszło na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Lipsku oraz Narewce. Największa grupa licząca 13 cudzoziemców nielegalnie przekroczyła granicę polsko-białoruską przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej z Białowieży.

Od początku lipca Straż Graniczna odnotowała 789 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Z kolei w czerwcu takich prób było 596. Łącznie od początku 2022 roku takich prób było 6807.

Nielegalni migranci próbują dostać się do Polski nie tylko przez Białoruś, ale też Litwę.

Straż Graniczna ujawniła również migrantów, którzy do Polski dostali się nielegalnie przez Litwę. W miejscowości Pobondzie zatrzymano 32-letniego obywatela Uzbekistanu, który w swoim samochodzie przewoził pięciu Irakijczyków. Obcokrajowcy do naszego kraju dostali się wbrew przepisom i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

W miniony weekend, od 22 do 24 lipca, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali łącznie pięciu kurierów i 19 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Wówczas Podlaski Oddział SG poinformował, że stan zatrzymanych pomocników w organizowaniu dostania się do Polski wbrew przepisom wynosił 176, z czego 45 osób pokonało granicę polsko-litewską. Od tego czasu zatrzymano jeszcze jednego kuriera przy granicy z Litwą.

