„Niedyskrecje do słuchania”: Opozycja boi się kampanii PiS. Nowy, świeży premier na wiosnę?

Opozycja boi się kampanii PiS

Opozycja spekuluje o możliwej wymianie szefa rządu jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. – Jeżeli Mateuszowi Morawieckiemu powinie się noga, nie załatwi sprawy węgla na zimę, nie zahamuje inflacji, to wtedy na wiosnę PiS może wymienić go na nowego, świeżego premiera i może nim być Mariusz Błaszczak obecny wicepremier oraz szef MON, który broni Polski przed wojną – mówi polityk opozycji. Zwraca przy tym uwagę, że ostatnio wicepremier Błaszczak jest mocno promowany w TVP. Zdaniem naszego rozmówcy, nie jest to przypadek.

Rzecz w tym, że trudno wyobrazić sobie Mariusza Błaszczaka w roli osoby, która prowadzi kampanię. Nie jest frontmanem, mówi w sposób mało przekonujący. Jest takim politykiem bez właściwości.