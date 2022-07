Nożownicy z Wrocławia zatrzymani. Nastolatka dorównywała agresją partnerowi

W niedzielę 24 lipca chłopak z nie wyjaśnionego powodu dwukrotnie pchnął nożem kobietę przed sklepem przy ul. Chrobrego. Później miał zaatakować jeszcze mężczyznę. Dwa dni później ok. godz. 7:55 rano na skrzyżowaniu Grabiszyńskiej i Zaporoskiej we Wrocławiu pracownik firmy wykonującej naprawę torowiska tramwajowego został brutalnie pobity i ugodzony nożem w brzuch przez Nikolę S.

Nożownicy z Wrocławia aresztowani

Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla Nikoli S. i Mateusza W. Sąd przychylił się do wniosku i para pozostanie w areszcie przynajmniej do rozprawy.

Wizerunek pary opublikował w mediach społecznościowych prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Podejrzewano wówczas, że to głównie mężczyzna jest agresorem, a kobieta mu towarzyszy. Najnowsze ustalenia policji wskazują jednak, że oboje są niezwykle agresywni.

