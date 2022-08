O której godzina W? Syreny alarmowe będzie słychać w całej Warszawie

Godzina W to kryptonim daty, kiedy miały rozpocząć się walki powstańców warszawskich z niemieckim okupantem – 1 sierpnia 1944 roku o 17:00. Litera „W” ma swoje prawdopodobne źródło w „wybuchu”. Większość żołnierzy zaatakowała wroga o ustalonej porze, jednak część znajdująca się na Żoliborzu oddała pierwsze strzały już o 13:50. Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze w kilku innych punktach w stolicy.

Powstanie warszawskie nie zakończyło się pozytywnie dla rebeliantów. Szybka decyzja o rozpoczęciu walk, niedostateczne uzbrojenie i brak żołnierzy – to wszystko spowodowało, że walczący odnieśli porażkę, ale dzielnie bronili się przez kolejne 63 dni. Osoby, które brały udział w powstaniu, współcześnie mają rangę bohaterów.

Dlaczego dzisiaj zawyją syreny alarmowe?

Syreny alarmowe 1 sierpnia włączane są przede wszystkim po to, aby uczcić powstańców oraz ich wolę do walki o wolność. Wspomniane sygnały zostaną uruchomione, jak co roku, w rocznicę godziny W, czyli o godzinie 17:00. Warto pamiętać, że tego dnia syreny nie są komunikatem ostrzegawczym, a sposobem na symboliczne oddanie czci. Możemy się ich spodziewać nie tylko w Warszawie, ale również w innych miejscach w Polsce.

– Prosimy wszystkich warszawiaków, by informowali swoich ukraińskich gości o naszej tradycji. To moment, w którym pokazujemy, że Warszawa pomimo tego, że była zrównana z ziemią, nigdy się nie poddaje i może być wzorem dla naszych ukraińskich braci i sióstr. Chcemy im wysłać zapewnienie, że ich miasta też podniosą się z tej tragedii, a Warszawa jest gotowa pomagać – zaapelował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Poniedziałkowe obchody nie ograniczają się tylko do alarmów dźwiękowych. Uroczystości rozpoczęły się już o godzinie 9:00 i potrwają do samego wieczora. Program zakłada m.in. spotkanie władz z powstańcami na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Czytaj też:

Powstanie Warszawskie – najważniejsze fakty. Wszystko, co warto wiedzieć o bohaterskim zrywie