Psychicznie i fizycznie znęcał się nad 3-latkiem. Został zatrzymany

W ubiegły piątek wałbrzyska policja otrzymała zgłoszenie od pracowników pomocy społecznej, którzy poinformowali mundurowych o przypadku znęcania się nad dzieckiem. Policjanci około godziny siódmej rano zapukali do drzwi mieszkania przy ul. Kolejarskiej w Sobęcinie. Okazało się, że pracownicy pomocy społecznej mieli rację. Funkcjonariusze w mieszkaniu znaleźli trzyletniego chłopca z wyraźnymi śladami pobicia. Dziecko miało obrażenia na całym ciele. 21-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

21-latek znęcał się nad dzieckiem. „Średni uszczerbek na zdrowiu”

– Ostatecznie zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził psychiczne i fizyczne znęcanie się 21-latka nad trzyletnim pasierbem od maja tego roku. Wstępnie ustalono, że małoletni doznał średniego uszczerbku na zdrowiu – przekazał oficer prasowy wałbrzyskiej policji kom. Marcin Świeży.

Dwa dni później sąd, na wniosek policjantów i prokuratury, zastosował wobec 21-letniego oprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. znęcania się nad dzieckiem i uszkodzenia ciała. Ponieważ działał w recydywie, grozi mu do 7,5 roku więzienia.

Policja nie informuje, co dzieje się z matką dziecka. Wiadomo, że trzyletni chłopiec do czasu wyjaśnienia sprawy trafił do wałbrzyskiego domu małego dziecka. Tam, jak zapewnia kom. Świeży, została mu zapewniona specjalistyczna pomoc. – W związku z tym zdarzeniem apelujemy, aby reagować na przemoc w rodzinie. Wyzwiska, groźby, bicie i krzywdzenie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy taki przypadek powinien być zgłoszony na policję albo do najbliższego ośrodka pomocy społecznej – podkreśla rzecznik prasowy.

Czytaj też:

Agresywny mężczyzna zmarł podczas interwencji. Policja ze Świdnicy przedstawiła relację ze zdarzenia