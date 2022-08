18-latek zaatakował policjanta nożem. Grozi mu 10 lat więzienia

W niedzielę 31 lipca policja podjęła interwencję wobec młodego mężczyzny, który we Wschowej (woj. lubuskie) obrzucał kamieniami zaparkowane samochody, wybijając szyby oraz dokonując licznych wgnieceń. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać 18-letniego mężczyznę, ale ten nie reagował na polecenia i podjął próbę ucieczki.

– Po krótkim pościgu wbiegł do budynku, a następnie do mieszkania. 18-letni agresor chwycił nóż kuchenny i zaatakował policjanta. Zwinność i szybkość w działaniu mundurowego uchroniły go przed ciosami zadanymi w okolice uda i klatki piersiowej – poinformowała nadkomisarz Maja Piwowarska z wschowskiej policji. Jak dodała – mężczyzna groził funkcjonariuszowi pozbawieniem życia.

Zaatakował policjanta. Grozi mu 10 lat więzienia

Po dłużej chwili udało się zatrzymać 18-latka i doprowadzić na komisariat. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji, uszkodzenia mienia oraz naruszenia nietykalności i kierowania gróźb karalnych. Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się od wniosku wschowskiej prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

– W policyjną służbę wpisane jest ryzyko. Mimo to nie ma usprawiedliwienia dla ataku na policjanta. W takich przypadkach nie może być żadnej tolerancji i każdy, kto się zdecyduje na takie zachowanie, musi być świadomy poważnych konsekwencji – podkreśliła Piwowarska.

