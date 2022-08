Nadciąga armagedon w policji i straży granicznej. Punkt krytyczny już w 2023 r. „Skala odejść, jakiej jeszcze nie było”

– Jeśli ktoś patrzy z zewnątrz, to wydaje mu się, że policja jest jedną z najbardziej dowartościowanych służb w tym kraju. Zdjęcia i różnego rodzaju uroczystości, gdzie w świetle kamer grzeje się dowództwo policji, zasłania obraz tego, co naprawdę mamy w środku. Etos policji został sprowadzony do ochrony partyjnych wieców– mówi nam policjant, który do służby przyszedł na początku lat 90.

– Społeczeństwo nie szanuje naszej służby. Wielokrotnie zdarzają się wyzwiska, plucia, popychania. Ludzie mają tego dość. Nie chcą pracować w takich warunkach – dodaje chor. Seweryn Piasecki, przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w straży granicznej.

Jeszcze w styczniu Komenda Główna Policji chwaliła się na swojej stronie internetowej:

„W polskiej Policji służy obecnie 100 557 policjantów. To najlepszy wynik od kilkunastu lat, a liczba przyjęć do Policji w 2021 roku była wyższa o 2 631 niż odejść. To świadczy m.in. o tym, że służba w Policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a pion doboru właściwie wywiązuje się z nałożonych zadań”.

Z tego samego artykułu można się dowiedzieć, że sugestie mówiące o tym, że policja boryka się z brakami kadrowymi, nie są prawdziwe. „Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża” – czytamy dalej w artykule na stronie policji.

– Statystycznie im się będzie wszystko zgadzać. Cyframi łatwo się żongluje

– odpowiada nasz rozmówca z policji.