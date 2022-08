Kolejne kąpieliska na Pomorzu zamknięte. GIS ostrzega przed sinicami

Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że zdecydował o zamknięciu trzech kąpielisk na Pomorzu ze względu na zakwit sinic. Są to kąpieliska w Chmielnie, Przywidzu i Kamieniu.

Kąpielisko gminne w Chmielnie znajduje się w Jeziorze Kłodno w powiecie kartuskim. O zamknięciu kąpieliska sanepid zdecydował w czwartek. Kolejna ocena o przydatności wody do kąpieli zostanie wydana po badaniu, które zaplanowano na poniedziałek.

Kąpielisko gminne w Przywidzu zlokalizowane jest w Jeziorze Przywidzkim w powiecie gdańskim. Decyzję o jego zamknięciu ze względu na zakwit sinic również podjęto w czwartek. Kolejne badanie wody zostanie przeprowadzone w piątek.

Z kolei kąpielisko w Jeziorze Wysoka-Wycztok w Kamieniu w powiecie wejherowskim pozostaje zamknięte od kilku dni. Amatorom tego kąpieliska przyjdzie jeszcze poczekać. Kolejne badanie wody zaplanowano na połowę sierpnia.

Gdzie są sinice?

Nieprzyjemny zapach, zielonkawa woda i piana unosząca się na jej powierzchni – to znak rozpoznawczy sinic. Zanim wybierzemy się zatem na wakacje, warto sprawdzić, jakie plaże zostały „skażone” i co sprawia, że cyjanobakterie są groźne dla człowieka.

Główny Inspektorat Sanitarny nieustannie aktualizuje mapę, na której można zobaczyć, które kąpieliska zostały zamknięte i odpowiednio zaplanować swoją podróż.

Czym dokładnie są sinice?

Sinice, określane również jako cyjanobakterie, to organizmy samożywne, które zawierają niebezpieczne toksyny. Wspomniane związki mogą prowadzić do zatrucia organizmu – najczęstszymi objawami są przede wszystkim rumienie skórne, bóle głowy i brzucha, nudności, podrażnienie oczu czy nawet podwyższona temperatura ciała. W ekstremalnych przypadkach, jeżeli w wodzie występują hepatotoksyny czy neurotoksyny, może dojść do uszkodzenia wątroby lub układu nerwowego.

Cyjanobakterie rozpoznaje się poprzez badania laboratoryjne, jednak istnieje kilka czynników, dzięki którym można przypuszczać, że występują w danym zbiorniku wodnym. Sinice mogą bowiem nadawać kąpieliskom zielonkawo-żółtawy czy zielonkawo-brunatny kolor, sprawiają, że woda staje się nieprzejrzysta i mętna, a przy brzegu powstaje charakterystyczna, nieprzyjemnie pachnąca piana. Miejsca zajęte przez sinice powinny być zamknięte przez sanepid lub oznaczone jako niezdatne do kąpieli.

