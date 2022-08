Amerykanie będą patrolować niebo nad Polską. Na lotnisko w Łasku dotarły właśnie pierwsze myśliwce F-22

W dniach 28-30 czerwca, w stolicy Hiszpanii odbył się szczyt NATO. Jak zgodnie podkreślali komentatorzy, zdominowane tematem napaści Rosji na Ukrainę wydarzenie miało charakter przełomowy.

Przełomowe decyzje szczytu NATO w Madrycie

Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęły nową koncepcję strategiczną. Zakłada ona m.in., że Rosja „najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim”.

Do paktu oficjalnie zaproszono również Szwecję i Finlandię, które w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęły decyzję o rezygnacji z dotychczasowej zasady neutralności. Ponadto, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił m.in. decyzję o utworzeniu w utworzeniu w Poznaniu stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA.

„Raptory” wylądowały właśnie w Łasku

Podczas szczytu NATO w Madrycie zapadła również m.in. decyzja o wsparciu Amerykanów w zakresie patrolowania naszej przestrzeni powietrznej. W tym celu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku w województwie łódzkim trafiły w czwartek, 4 sierpnia, pierwsze myśliwce F-22 Raptor.

Docelowo, w naszym kraju będzie stacjonować sześć tych ultranowoczesnych maszyn. Pod względem osiągów technicznych, z „Raptorami” nie może się równać żaden inny myśliwiec na świecie. Ich prędkość maksymalna wynosi ok. 2,4 tys. km na godz. zaś pułap maksymalny ok. 20 km. Skuteczny zasięg bojowy wynosi to ok. 3 tys. km.

„W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały myśliwce F-22 Raptor z 90. Eskadry Myśliwców Stanów Zjednoczonych. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przybywają do Polski w ramach misji NATO Air Shielding na wschodniej flance Sojuszu” – poinformował na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Tarcza powietrzna od Bałtyku po Morze Czarne

Wspomniana misja Air Shielding obejmuje państwa leżące na tzw. wschodniej flance NATO. Jej celem jest stworzenie „niemal nieprzerwanej tarczy od Bałtyku po Morze Czarne”.

Polega ona na skoordynowaniu działań sojuszniczych jednostek obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pod dowództwem NATO.

