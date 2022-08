Upalna pogoda w Polsce. IMGW wydał alert trzeciego stopnia

Piątek w zachodniej części kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 litrów wody m2 oraz porywami wiatru do 60-90 km/h. W pozostałych regionach będzie słonecznie lub wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Nizinie Szczecińskiej do 35℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, będzie południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

Upalne temperatury w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty ze względu na prognozowaną upalną temperaturę. Ostrzeżenia obejmują większą część kraju, bez północno-zachodniej części oraz północno- i środkowo-wschodniej. Alerty trzeciego stopnia obowiązują w części województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych w piątek 5 sierpnia.

Prognoza pogody na kolejne dni. Wciąż będzie ciepło



W sobotę na wschodzie, południu i w centrum spodziewany jest przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20℃ na Nizinie Szczecińskiej do 30℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

