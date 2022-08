„Niedyskrecje do słuchania”: Wakacyjne opowieści Tuska. Już raz lider PO stosował ten manewr

Wakacyjne opowieści Donalda Tuska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przerwał objazd Polski i udał się na urlop. Do objazdów po Polsce ma powrócić na przełomie sierpnia i września. Za to Donald Tusk, lider PO, po krótkiej przerwie, powrócił do aktywności kampanijnej. Dostrzegł lukę i postanowił z niej skorzystać - zamierza przez cały sierpień objeżdżać kraj i punktować Prawo i Sprawiedliwość. Politycy opozycji uważają, że to jest świetny pomysł, ponieważ miesiące letnie sprzyjają spotkaniom z wyborcami, a jesień już niekoniecznie.

Zatem Tusk teraz objedzie Polskę, a w październiku, listopadzie wypuści się z żoną na ciepłe wakacje za granicę. Widać, że Koalicji Obywatelskiej zaczyna dzięki aktywności lidera PO rosnąć poparcie. Tym bardziej, że pod nieobecność Kaczyńskiego uwaga opinii publicznej skupia się wyłącznie na wystąpieniach Tuska.