Migranci próbowali przepłynąć rzekę na białoruskiej granicy. Ponad 7 tys. prób w tym roku

5 sierpnia na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 9 cudzoziemców m.in. obywateli Iraku, Iranu, Egiptu. 4 obywateli Syrii przepłynęło wpław rzekę Świsłocz na odcinku Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

W sierpniu takich prób na granicy polsko-białoruskiej było 153, w tym roku – 7 143, natomiast w minionym roku 39 664 – informuje Straż Graniczna.

Ile osób wyjechało z Polski?

Poinformowano również, że Od 24 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych Z Ukrainy do Polski 5,297 mln osób. W piątek było to 24,6 tys., natomiast w sobotę do godz. 7.00 – 6,3 tys. 5 sierpnia z Polski do Ukrainy odprawiono 25,4 tys. osób. Od 24 lutego – ponad 3,409 mln.

Dzień wcześniej Straż Graniczna informowała, że na terytorium Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 75 cudzoziemców. Wśród nich byli m.in. obywatele Maroka i Gwinei. Jak podali funkcjonariusze, najliczniejsza grupa – 31 osób – przekroczyła granicę na odcinku strzeżonym przez Placówkę Straży Granicznej Białowieża. Zatrzymano dwóch pomocników (obywatele Mołdawii i Ukrainy). Mieli przewieźć 20 imigrantów – obywateli Napal i Turcji.

„Kreml kontynuuje ofensywę informacyjną”

Nasilają się działania Kremla mające na celu podzielenie polskiego i ukraińskiego społeczeństwa. „Kreml kontynuuje ofensywę informacyjną przeciwko Polsce. Postępuje brutalizacja i tak już urągającego wszelkim normom przekazu w rosyjskiej propagandy wymierzonej przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu” – alarmuje Stanisław Żaryn.

Z najnowszych badań wynika, że około 525 tys. uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w domach mieszkańców 12 największych polskich miast. Pod swój dach przyjęło ich około 149 tys. osób – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Unii Metropolii Polskich. Sondaż pokazuje też, jakie obawy mają Polacy w związku z obecnością Ukraińców w naszym kraju.

